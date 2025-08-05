TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサーゆりにゃがプロデュースしたアイドルグループ「Pretty Chuu」が5日までに公式Xを更新。脱退済みである元メンバー未成年飲酒問題に関連して、現在在籍メンバーの未成年飲酒行為が確認されたと発表した。また、メンバー齊藤千夏（20）の未成年喫煙問題に関連してグループ活動以前だとし、活動開始後の未成年期間は電子タバコを含め喫煙行為は確認されてないとした。公式Xは書面