「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」 2025年4月期の月9ドラマとして放送され、63歳になった長倉和平(中井貴一)と、59歳になった吉野千明(小泉今日子)による絶妙な距離感の恋模様に多くの共感の声が寄せられた「続・続・最後から二番目の恋」。その中で、"長倉家の長女・典子"として独特の味わいを放っていたのが飯島直子だ。■出会って13年のアラ還男女が選んだこれからの恋、仕事、人生を描く良作「続・続・最後から二番目の