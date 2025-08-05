女優花總まり（52）と森公美子（66）が5日、都内で行われたメインキャストを務めるミュージカル「BAGDAD CAFE」制作発表会見に出席した。1989年公開の映画をもとにしており、米西部の砂漠にある「バグダッド・カフェ」の女主人ブレンダと、偶然現れたドイツ人旅行者ジャスミンの出会いと友情、そこから広がる人々の絆を描いたコメディー物語。ブレンダを演じる森は、ジャスミン役の花總をにらみつけるような表情でビジュアルポスタ