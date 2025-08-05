大阪・関西万博『大阪ウィーク〜秋〜』（9月4日〜17日）の音楽イベント情報＆豪華ラインナップが4日に発表された。【写真】万博にジャズ・ブルース界のレジェンド登場上田正樹、木村充揮、庄野真代ら初日9月4日の「EXPO JAZZ＆BLUES フェスティバル」には、上田正樹をはじめ、大阪ブルースの伝説・木村充揮、「飛んでイスタンブール」「モンテカルロで乾杯」などの庄野真代、さらに神野美伽が出演する。同日の「Super EXPO