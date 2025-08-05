こがらし輪音『毎日はにかむ僕たちは。～5分後、日常に恋と友情があふれ出す～』（扶桑社）が8月4日に発売された。 【写真】『毎日はにかむ僕たちは。』オリジナルグッズを見る 青春系ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』（日テレ系）の小説第2弾が登場。 本書はTikTokやYouTubeで多くの共感と感動を集めたエピソードの数々を繊細な文体で描いた短編集であり、全11話のエピソードが