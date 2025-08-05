和田竜『最後の一色』（小学館）の上下巻が2025年11月に刊行される。 【写真】著者・和田竜からのメッセージ 本書は映画化されたベストセラー『のぼうの城』、本屋大賞受賞作『村上海賊の娘』の作者・和田の最新作。 織田信長による天下布武の軍団が日本全土を侵略していくなか、その怪物は戦場にあらわれた。名を丹後の守護大名、一色義員（よしかず）の嫡男・五郎と言った。 17歳の若武者は、父が倒され