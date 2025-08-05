JKAは5日、第1回女子オールスター競輪（8月8〜10日、宇都宮）の初日12Rガールズドリームレースの想定番組を発表した。（1）児玉碧衣（30＝福岡）（2）太田りゆ（30＝埼玉）（3）佐藤水菜（26＝神奈川）（4）久米詩（25＝静岡）（5）石井寛子（39＝東京）（6）荒川ひかり（30＝茨城）（7）河内桜雪（22＝群馬）※年齢はレース時