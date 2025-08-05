東京消防庁管内で5日午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で13歳から90歳までの男女67人でした。重症の人はいませんでした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。