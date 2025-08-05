台風10号(バイルー) 【画像】今後の天気 2025年8月5日12時45分発表気象庁 5日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本のはるか東中心位置    北緯38度35分 (38.6度)東経157度35分 (157.6度)進行方向、速さ    東北東 25 km/h (13 kt)中心気圧    996 hPa中心付近の最大風速 &#160