大相撲の大嶽部屋は５日、秋場所（９月１４日初日、両国国技館）に向けて稽古を再開。夏巡業に参加中の幕内王鵬らを除く所属力士が四股、すり足、立ち合いの確認などで汗を流した。東京・江東区の部屋は、歴代２位の優勝３２度を誇り、一代年寄を贈られた元横綱の大鵬親方が１９７１年に二所ノ関部屋から独立して興した大鵬部屋が源流。当主交代を経て２０１０年に継承した大嶽親方（元十両大竜）は、９月３０日に６５歳の定年