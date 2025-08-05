【モデルプレス＝2025/08/05】日向坂46・富田鈴花が5日、都内で開催された1st写真集「鈴花サーキット」（光文社）発売記念記者会見に出席。富田が、自身のボディメイク法を明かす場面があった。【写真】日向坂46富田鈴花、美デコルテ際立つオフショルワンピ姿◆富田鈴花、写真集発売に喜び「奇跡のよう」オフショルダーのワンピース姿で登場した富田。今回出版するにあたり「同期だったり先輩メンバーだったり後輩も写真集を出して