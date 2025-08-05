【モデルプレス＝2025/08/05】女優の桜井日奈子が4日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影中の美しい脚が際立つオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】桜井日奈子、ベッドでの大胆ショット◆桜井日奈子、カレンダー撮影の舞台裏を特別公開桜井は「9月6日（土）、10月12日（日）のイベントですが、たくさんの方にご予約頂いているみたいでとっても嬉しいです」とファンへの感謝を表現。「感謝の気持ちを込めてカ