【モデルプレス＝2025/08/05】AKB48の向井地美音が3日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】AKB人気メンバー、可愛すぎる新ヘア◆向井地美音、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ向井地は「お話し会2日間ありがとでした エクステ取って髪切って雰囲気変わった？」とつづり、自撮りを公開。胸下まであったロングヘアから、セミロングにイメージチェンジした姿を披露した。この