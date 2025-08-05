◆パ・リーグ日本ハム―西武（５日・エスコン）西武先発・武内夏暉投手がアクシデントに見舞われた。５―０とリードされた４回１死で五十幡の打球が左足首をノーバウンドで直撃。武内はその場にうずくまるとしばらく動けず。足を引きずりゆっくりとベンチに戻ったが、そのまま出てくることなく西口監督が交代を告げた。２番手として中村祐太投手が急きょ肩を作りマウンドに上がった。