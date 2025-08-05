佐藤勝利が主演する舞台、PARCO PRODUCE 2025「ブロードウェイ・バウンド」が9月4日から上演される。本作は、長年ブロードウェイの第一線で活躍したコメディー作家、ニール・サイモンによる“B・B三部作”と呼ばれる自伝的作品。迫り来る第二次世界大戦を背景に、貧しいながらもたくましく生き抜くユダヤ人一家と主人公ユージン少年の思春期を描いた「ブライトン・ビーチ回顧録」、徴兵されたユージンが新兵訓練キャンプで過ご