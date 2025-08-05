◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハムー西武(5日、エスコンフィールドHOKKAIDO)新庄剛志監督の采配がズバリあたり3回にチームが爆発します。先頭打者から2打者連続ヒットが生まれると水谷瞬選手がレフトへ先制タイムリーを記録。1・3塁とチャンスが続く中、石井一成選手はバントの構えを見せます。2つボールが続いた3球目、石井選手はここでバントからヒッティングの構えに変更。すると真ん中に入った直球を跳ね返しライトへヒットを放