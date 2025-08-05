◇パ・リーグ西武ー日本ハム（2025年8月5日エスコンF）西武先発の武内夏暉投手（24）が緊急降板した。0―5の4回1死、五十幡の打球が左足を直撃。トレーナーとともにベンチに下がり、治療を受けたが西口監督は交代を告げた。昨年の新人王は今季日本ハム戦初登板で3回、水谷に左前適時打を浴びると、1死満塁から郡司に中前2点打。1死二、三塁から万波に2ランをスクイズを決められて5失点を喫していた。