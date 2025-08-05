民家の玄関先の網戸に残されたヒグマの足跡＝7月14日、北海道福島町北海道福島町で7月、新聞配達員（52）がヒグマに襲われて死亡した事故で、このヒグマを駆除した猟友会のハンターの男性（69）が、共同通信の取材に緊迫した現場の様子を証言した。襲撃後、捜索を続けていた18日未明、ヒグマ出没の連絡を受けて現場に着くと、茂みの中に気配が。やぶから「バキバキ」と葉を踏む音が向かってきた。銃を構えると、暗闇から体長