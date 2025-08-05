俳優の花總まり（５３）が５日、都内で開かれた主演ミュージカル「バグダッド・カフェ」（１１月２〜２３日、東京・シアタークリエ。愛知、大阪、富山公演あり）の製作発表記者会見に共演の森公美子（６６）、演出の小山ゆうな氏と出席した。１９８０年代のミニシアターブームを象徴する大ヒット映画をミュージカル化した作品の日本初演で、花總がドイツ人旅行者のジャスミン役を、森が砂漠の中にあるバグダッド・カフェの主人