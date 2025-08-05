2024年、3匹のキジトラ猫と暮らすXユーザーのキジあにゃさん（@anyako220）夫婦に新たなご縁が訪れました。同じくキジトラの男の子「くれお」くん（男の子）です。普段は「れんれん」くんという愛称で呼ばれています。れんれんくんとの出会いは、まさに“キジトラ猫が運んだ運命”のようでした。【写真】1歳の誕生日をお祝いすくすく育った今の姿が尊すぎる犬派の夫も陥落予想外の展開で出会った子猫すでに3匹のキジトラ猫と暮