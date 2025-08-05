5日午後、横手市平鹿町で火事があり、1人がけがをしています。消防によりますと、火事がでたのは横手市平鹿町醍醐字館ノ下の住宅です。5日午後1時半ごろ「隣の家の2階から火が見える」と通報がありました。この火事で、1人がやけどをしています。