北陸地方では、７日にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。 【画像】今後の天気（全国・北陸） ［気象概況］前線を伴った低気圧が、北日本を東北東へ進んでいます。５日から６日にかけて前線が日本海に停滞し、７日は前線が北陸地方を南下するでしょう。北陸地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けるため、大気の状態が不安定となり、７日にかけて雷を伴った激しい雨