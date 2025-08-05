浦和からC大阪に完全移籍したDF井上黎生人（28）が5日、新天地デビューを心待ちにした。あす6日に天皇杯4回戦・FC東京戦（ヨドコウ）。「楽しみです。力まずに良さを出して、1日でも早く皆さんに認められるようにしたい」と話した。浦和では今季出場機会が激減したが、能力は決して低くない。スピードを生かした広範囲の守備エリアだけではなく、ボールの巧みな運び方で攻撃の起点にもなれる。京都時代はレギュラー級の活躍を