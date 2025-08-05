タレント・蒼井そら（44）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、前職への本音をつづった。蒼井は前職について「容姿に自信があって、やる気があれば、まー誰でもできるわな。売れる売れないは置いといて」とポスト。また「表に出れば出るほど、批判に晒される職業だというのはみーんな自覚してると思うの。この覚悟無いなら、安易な気持ちでやるべきではないと思うよ。こんな類の覚悟のいる職業ってある？」と投げか