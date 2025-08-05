プロ野球・DeNAの選手らが“ホスト”風動画を投稿しました。DeNAは5日から7日まで「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行」を開催。毎年趣向を凝らすこのイベント、昨季は活躍した選手に三浦大輔監督から青いバラが手渡される演出や、特別ユニホームには外国人選手の名前も全て漢字表記で記載。オースティン選手は「蒼彗天」と記されていました。今年は「横浜藍」をテーマに、横浜の星夜を「愛」と「藍」で染める夜と