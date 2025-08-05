【新華社ウルムチ8月5日】中国新疆ウイグル自治区で、太陽光や風力による「グリーン（環境配慮型）電力」の取引が活発化している。新疆電力取引センターによると、今年上半期（1〜6月）の取引量は前年同期比13.6％増の61億5300万キロワット時と、同期として過去最高を記録した。6月末時点で、新疆の電力網に接続された新エネルギー発電設備の容量は1億2800万キロワットに達し、総設備容量に占める割合は58.5％となっている。（