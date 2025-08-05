スズキ [東証Ｐ] が8月5日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比10.7％減の1020億円に減ったが、通期計画の3200億円に対する進捗率は31.9％となり、前年同期の27.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.8％→10.2％に低下した。 株探ニュース