Googleは2025年8月1日、かねてより告知していた自社のURL短縮サービス「goo.gl」の全面廃止方針を一部見直し、「現在も利用されているリンクについては今後も引き続き機能させる」と発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■アクティブなリンクは今後も有効にGoogleは2019年以降、「goo.gl」リンクの新規作成を停止しており、2025年8月25日をもってすべてのリンクを無効化すると発表していました。