自宅にやって来た夫の不倫相手【漫画】本編を読む2024年11月にmamagirlにて「サレ妻のくせに！」が公開されて、ネットを中心に注目を集めている。本作はネット上で見た不倫エピソードを参考に製作したこともあり、リアルに描かれている。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ( @yumint_Illust)さんに、不倫相手が登場するシーンなどについてもインタビューした。■ なんで顔にアザが？「もう寝て」