三原じゅん子・こども政策担当相（60）が連日、世間からの注目を集めている。「週刊ポスト」（8月15・21日号）は、三原氏が参院選出馬前年の2009年に行われたゴルフコンペで、暴力団関係者とみられる男性と撮られた写真や交遊疑惑について報じている。報道では暴力団関係者が集まる忘年会への参加にも言及しているが、三原氏の事務所は《知っていたら参加しない》と否定。【こちらも読む】三原じゅん子氏が初入閣 よみがえる元夫