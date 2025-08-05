自民・公明の幹部が5日朝に会談し、企業・団体献金の規制強化に向けて自民・公明・立憲・国民の4党での実務者協議を行いたいとして、立憲と国民側に呼びかけることを確認しました。企業団体献金については4日の衆議院予算委員会で、立憲の野田代表が石破首相に対し、公明と国民が提案していた禁止ではなく規制強化するとした案を念頭に、石破首相と野田代表の党首会談を提案していました。これまで企業・団体献金をめぐっては、「