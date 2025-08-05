8月2日、バラエティ番組『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』（フジテレビ系）で、お笑い芸人のやす子がドッキリを仕掛けられた。放送後、やす子の言動が波紋を呼ぶこととなり、あわせて番組の “質の低下” に厳しい目が注がれている。問題となったのは、「絶体絶命！ 坂上忍から預かったワンちゃんが逃げた！ 大捜索ドッキリ」。やす子が坂上忍の愛犬のトイプードルを預かったところ、ロケ中のやす子に代わって犬を見てい