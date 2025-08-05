大分県宇佐市で2020年、住宅に侵入し女性とその長男を殺害して現金を奪ったとして、強盗殺人罪などに問われた男（40）の控訴審判決で、福岡高裁は5日、死刑とした一審大分地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。