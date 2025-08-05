俳優の瀬戸朝香(48)が、子どもたちと久米島旅行を満喫する様子を公開し反響が寄せられている。【映像】パパそっくり長男&ピアノをひく長女2007年に、元V6の井ノ原快彦さんと結婚し、15歳の長男と11歳の長女、2人の子どもがいる瀬戸。Instagramには「後ろ姿がパパそっくり」というコメントが寄せられた長男との2ショットや、ピアノを弾く長女の写真を投稿している。「子どもたちと久米島旅行」8月4日はストーリーズで、「