先ほど、群馬県の伊勢崎市で41.8℃を観測し、日本の歴代最高気温を更新しました。これまでの最も高い気温は7月30日に兵庫県の柏原で観測された41.2℃でしたが、たった6日で記録が塗り替えられました。【映像】群馬県・伊勢崎で41.8℃ 国内の歴代最高気温を更新8月5日は40℃以上の地点が10地点を超えて最多となるなど、暑さの記録が続々と生まれています。（ANNニュース）