午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３２、値下がり銘柄数は３３２、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、水産・農林、電気・ガス、証券・商品。値下がりで目立つのは海運、倉庫・運輸、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS