カンボジアで中国人の男女2人が殺害された事件について、現地で逮捕された7人の容疑者がいずれも中国人の男だったことが分かった。中国メディアの南方都市報が4日に報じた。シアヌークビル州の州都・シアヌークビル市のホテルで今月18日、いずれも中国籍の39歳男性と43歳女性が行方不明となった。2人は5日後の23日に280キロ離れたカンダル州の川で遺体で発見された。記事によると、現地警察は7月31日に3人、8月2日に4人の計7人を逮