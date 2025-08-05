タイから合成麻薬MDMAやケタミンを含む固形物を沖縄へ持ち込もうとしたとして、ダンサーの女が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで沖縄県警に逮捕されたのは、神奈川県横浜市在住のダンサー・君島かれん容疑者です。警察や税関によりますと、君島容疑者は先月18日、タイから香港経由で那覇空港に到着した際、MDMAとケタミンの成分を含む固形物をスーツケースに入れたショートパンツのポケットに、隠し持っていた疑いが持たれて