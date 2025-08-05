きのう、神奈川県山北町の国道で大型トラックと乗用車の事故があり、1歳の女の子を含む5人が病院に運ばれ、乗用車に乗っていた男女2人が死亡しました。きのう午後2時ごろ、山北町都夫良野の国道246号で「大型トラックと乗用車が正面衝突している」と119番通報がありました。警察によりますと、大型トラックと乗用車が正面衝突し、5人が病院に運ばれたということです。このうち、乗用車を運転していた神奈川県二宮町の無職・鶴田博