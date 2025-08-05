護衛艦「かが」＝2024年9月海上自衛隊は5日、西太平洋で米国、英国、オーストラリア、スペイン、ノルウェーの計5カ国と共同訓練を始めたと発表した。4〜12日の日程。海自からは護衛艦「かが」が参加。米英の空母に艦載の最新鋭ステルス戦闘機F35Bが、かがの甲板で離着陸する訓練も実施する方向で調整している。海自によると、かがは事実上の空母化に向け、艦首部を台形から四角形に変更するなど改造。米原子力空母「ジョージ・