朝起きてすぐ、仕事から帰ってから、就寝前など、あまりの暑さにサッとシャワーを浴びる回数も増えがちな季節です。そんな時、面倒なのが髪を乾かすという行為。暑いし、時間ないし、でもちゃんと乾かさないと髪がゴワゴワになるし…。誰でも抱えるそんな悩みに寄り添った全く新しい発想のドライヤー「MASTER MOIST（マスターモイスト）」（3万9600円）が8月5日に登場します。このドライヤーを開発したBCL カンパニーは、なんと化