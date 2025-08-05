ガールズグループKep1erが、カムバックへのカウントダウンを開始した。【写真】Kep1er、清楚な白ワンピ姿Kep1erは7thミニアルバム『BUBBLE GUM』の発売を控え、カムバック日程が盛り込まれたスケジューラーを公開した。8月5日に公開されたスケジューラーは、レトロなチラシ風のデザインで演出され、新鮮な好奇心とユニークな楽しさを与えている。アルバム名『BUBBLE GUM』を活かした直感的な魅力が詰まったスケジューラーは、ビン
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