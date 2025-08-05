元妻の常軌を逸した裏切りにより、人生が崩壊した男性の壮絶な体験談が、韓国で大きな反響を呼んでいる。【画像】結婚式中に“新婦の不倫映像”…犯人と相手は？8月4日に放送された韓国の悩み相談バラエティ『何でも聞いて菩薩』（KBS Joy）では、元妻との金銭トラブル、そして16年間育ててきた息子との衝撃的な“親子関係の真実”を語る男性の切実な悩みが紹介された。男性は、「元妻とは金銭問題がきっかけで離婚し、一人で息子