【モデルプレス＝2025/08/05】タレントの小川菜摘が4日、自身のInstagramを更新。夏らしい手作り料理の数々を公開し、反響が寄せられている。【写真】小川菜摘、冷やし中華中心の豪華食卓◆小川菜摘、冷やし中華中心の豪華な食卓を披露小川は冷やし中華をメインとした夏の食卓を公開。カラフルな具材がトッピングされた冷やし中華に加え、五目稲荷寿司、グリーンアスパラ、だだちゃ豆、大根の糠漬けなど品数豊富な料理を並べた食卓