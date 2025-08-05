歌手でタレントのＤＡＩＧＯが５日までに自身のＳＮＳを更新。４歳の長女と１歳の長男の姿を公開した。インスタグラムで「ｓｕｍｍｅｒｍｅｍｏｒｉｅｓ２０２５」として、北海道のノーザンホースパークを訪れた様子を紹介。モニュメントの前で「＃ＴＥＲＵさんポーズ」として、ＧＬＡＹのＴＥＲＵを思わせる、両手を広げたポーズをとってみせた。また帽子をかぶって一人で歩く長男とみられる小さな子と、ＤＡＩＧＯと馬を