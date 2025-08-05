【モデルプレス＝2025/08/05】女優の長谷川京子が4日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つミニTシャツコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】長谷川京子、美腹筋際立つウエスト見せコーデ◆長谷川京子、美ウエスト披露長谷川は「あ、気がついたら8月だ！！」と8月を迎えた驚きを表現。ボーダー柄のクロップドトップスとデニムを合わせたカジュアルコーディネートで、美しいウエストラインを披露して