TOMORROW X TOGETHERが、2度目となる日本ドームツアーを開催する。【写真】スビン、“腹筋チラ見え”始球式TOMORROW X TOGETHERが、自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の開催を決定した。11月15日・16日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、12月6日・7日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、12月27日・28日に福岡・みずほPayPayドームで公演を行う予定だ。これは、4