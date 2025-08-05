元『Popteen』モデルで元ヤマンバギャルのあぢゃが5日に自身のアメブロを更新。長男の出生届提出時に起きていたハプニングを明かした。この日、あぢゃは「子供達を友達に見ててもらって出生届を出しに区役所へ」行ったことを報告し「なんか感動」「家族の仲間入り」と喜びのコメント。次男の出生届を提出した時を振り返り「こんなに色々申請したっけかな？？って感じ 日曜日かなんかで警備員さん？か誰かに渡して終わった気がする