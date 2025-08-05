女性アイドルグループ・日向坂４６の富田鈴花が５日、都内で初写真集「鈴花サーキット」（光文社）の発売記念会見を行った。この日をもって約８年在籍した日向坂を卒業。「あっという間で、はかない時間でした」と感慨深げだった。１６歳から日向坂の２期生として活動した富田。５月に卒業を発表し、６月に卒業セレモニーを開催した。日向坂として最後の活動となったこの日、写真集の撮影でも着用した涼しげな白のワンピース姿