◆第３０回エルムＳ・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）＝８月５日、函館競馬場今年３月のマーチＳに続く重賞２勝目を狙うブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は角馬場からＷコースで軽めの調整。シャープな脚取りで駆けた。「順調ですし、体調に不安はありません」と小原助手は好仕上がりを伝えた。前走の平安Ｓは９着。スローペースで前が止まらない展開だっただけに、力